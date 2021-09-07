Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Правильно ли, что звезды шоу-бизнеса поднимают вопросы религии

    7 Сентября 2021, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов прокомментировал вопрос журналиста о том, правильно ли, что звезды шоу-бизнеса поднимают вопросы религии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последнее время звезды шоу-бизнеса, лидеры общественного мнения начали выражать свое мнение касательно вопросов религии. Насколько считается правильным, что люди с большой аудиторией в социальной сети, но не имеющие специального религиозного образования, комментируют вопросы религии?» - прозвучал вопрос.

    «Это очень острый вопрос, сейчас выражают свое мнение люди с религиозным образованием, люди, не имеющие соответствующего образования. Скажу, что тема религии очень серьезная, сложная, тонкая, поэтому нужно подходить с особой готовностью. Чтобы комментировать, выражать свое мнение в этом вопросе, нужно сознательно подходить, быть специалистом в этой сфере. То есть, в каждом деле должен быть специалист, эксперт. Однако нельзя ради известности, тенденции причинять ущерб государственности, единству. Это приведет к путанице. Поэтому должны работать специалисты. Конечно, другие тоже могут выражать свое мнение, однако нельзя вводить в заблуждение население», - ответил Ержан Нукежанов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Религия Интернет Общество МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Блогеров РК обяжут маркировать рекламный контент специальным знаком
    Видеокамеры не смогли подключить к ЦОУ из-за плохого интернета в некоторых школах РК
    Поднимутся ли тарифы на связь с появлением сети 5G в Казахстане
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Важное из визита Президента в Алматы