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    Права вкладчиков ЕНПФ по передаче пенсионных накоплений расширят в Казахстане

    12 Декабря 2022, 13:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд поручений касательно поддержки бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я уже не раз говорил о необходимости расширения кредитования реальной экономики. Бизнес остро нуждается в доступном финансировании. По моему поручению выработан пакет срочных решений. Он направлен на решение системных проблем в этом секторе. Будут расширены права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    По словам Президента, это создаст «длинные деньги», необходимые для кредитования бизнеса.

    «В целях увеличения кредитования агропромышленного комплекса будет полностью оцифрован и перезапущен институт зерновых расписок. Они станут надежным залоговым обеспечением для предприятий агропромышленного комплекса. Это касается и прав на недропользование, что позволит более активно кредитовать данный сектор экономики», - отметил Глава государства. «Считаю целесообразным Правительству и финансовым регуляторам рассмотреть возможность увеличения до 7 лет сроков субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы «Экономика простых вещей». Конечно, это должно коснуться только наиболее приоритетных отраслей экономики», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Ранее Президент РК заявил о необходимости снижения потребительского кредитования.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Правительство РК Бизнес ЕНПФ Бюджет Токаев Касым-Жомарт Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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