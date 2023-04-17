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    Права почти 180 бизнесменов защитила Антикоррупционная служба Атырауской области

    17 Апреля 2023, 00:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Антикоррупционным ведомством в Атырауской области восстановлены права почти 180 предпринимателей. Об этом сообщил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции региона Ерулан Сериккалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентство с начала года запустило проект «Дорогу бизнесу». С начала реализации этого проекта мы встретились с 250 предпринимателями, имеющими претензии к различным органам. Принятыми мерами устранены коррупционные факторы и восстановлены права около 180 предпринимателей. По представлению департамента к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица.

    К примеру, департаментом установлено, что КГП «Атырау облысы су арнасы» задолжало 99 субъектам предпринимательства денежные средства в размере 739 млн тенге за оказанные услуги и поставку товаров по государственным закупкам. В результате принятых мер 49 субъектам предпринимательства уже выплачено 587 млн тенге»,- сообщил Ерулан Сериккалиев.

    Он сказал, что в ходе встречи с предпринимателями шел разговор о невозврате Атырауским филиалом АО «Аграрная кредитная корпорация» правоустанавливающих документов 43 субъектов предпринимательства на принадлежащее им имущество, находящееся в залоге. При том, что бизнесмены полностью погасили задолженности.

    «После вмешательства департамента руководством филиала принято положительное решение. На сегодня проводится процедура возврата предпринимателям правоустанавливающих документов. Подобные примеры помогают нам понять, где больше всего коррупционных рисков и где бизнес сталкивается с давлением и барьерами. Обобщив их, мы выходим на системные проблемы, затрагивающие не одного предпринимателя, а целые направления и сферы»,- сказал Ерулан Сериккалиев.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Бизнес Атырауская область Другие государственные органы
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