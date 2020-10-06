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    Права пассажиров «Бек Эйр» в третий раз отстаивают в суде

    6 Октября 2020, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан продолжают работу по отстаиванию интересов граждан, которым авиакомпания «Бек Эйр» по сегодняшний день не возвращает денежные средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу ведомства.

    В настоящее время Турксибским районным судом города Алматы рассматриваются три иска от лица Комитета по защите прав потребителей. В исковых требованиях Комитет представляет интересы 482 человек, выкупивших 845 билетов на сумму более 30 млн тенге.

    2 октября 2020 года в ходе судебного заседания рассмотрены ходатайства Комитета об истребовании письменных доказательств у ответчика, о привлечении к участию в заседании прокурора, уполномоченной организации АО «Авиационная администрация Казахстана», агентов по продаже билетов, а также граждан, чьи интересы представляет Комитет.

    Данные ходатайства заявлены для всестороннего и объективного рассмотрения дела. Однако суд отклонил прошение Комитета.

    Вместе с тем, ведомство продолжит принимать все необходимые меры в рамках правового поля по возврату денежных средств потребителям.

    Следующее заседание суда состоится 13 октября 2020 года в 15.00 часов.

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    Транспорт Судебный процесс
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