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    Права на управление электросамокатом не будут вводить в Казахстане

    14 Июня 2022, 13:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев назвал планируемый к законодательным поправкам возрастной ценз для управления самокатом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы планируем, что передвижение на самокатах будет разрешено с 14 лет», - сказал Жандос Мураталиев в кулуарах РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» перед обсуждением проекта.

    Журналисты также спросили представителя МВД о планах по введению разрешительных документов на управление самокатом, наподобие водительских прав.

    «По поводу введения разрешительных документов на управление самокатом – такого не будет. Например, велосипед может представлять еще большую опасность, чем самокат. Мне легче ездить на электросамокате, хотя я люблю велосипед. Управлять, ехать, останавливаться и парковаться легче на самокате. С участием велосипедов ДТП происходят чаще, чем с участием самокатов. Потому что велосипеды используются больше. И погибших тоже больше», - объяснил свою позицию Ж. Мураталиев.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане разработан проект стандарта по эксплуатации электрических самокатов. Начато обсуждение проекта с участием экспертов из разных сфер, внесение соответствующих поправок в законодательство планируется в сентябре текущего года. В частности, планируется ограничение скорости передвижения на самокатах до 25 км/ч – предельную скорость будут механически устанавливать на транспортном средстве при ввозе в страну.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт Безопасность МВД РК Общество
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