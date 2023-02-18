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      Жамбылская область

    Права иностранной компании нарушил жамбылский предприниматель

    18 Февраля 2023, 03:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области завершил рассмотрение иска германской компании «R.» к жамбылскому ТОО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы суда, гражданское дело касалось побуждения прекратить нарушение прав на товарный знак, уничтожения контрафактного товара и упаковки товара, а также взыскания компенсации за причинение ущерба правообладателю.

    «Иск мотивирован тем, что ответчик ТОО «И.» незаконно завозил на территорию Республики Казахстан контрафактные электрические изделия с товарным знаком немецкой компании «R», - пояснили в суде. – Установлено, что истец–компания «R.», находящаяся в немецком городе Герлинген, являясь обладателем исключительных прав на свой товарный знак, не состоит в договорных отношениях с ответчиком - ТОО «И.», и никаких разрешений на ввоз с товарными знаками правообладателя не предоставляла».

    Решением суда ответчик ТОО «И.» теперь будет должен прекратить нарушение прав на товарный знак и уничтожить контрафактный товар.

    Помимо этого, с жамбылской компании взыскали компенсацию в размере 7,5 млн тенге по курсу на момент обнаружения контрафакта, а также представительские расходы в размере 705 тысяч тенге, судебные расходы 228 663 тенге и расходы на проведение экспертизы 60 тысяч тенге.

    Решение вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе суда.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью
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