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    Права и обязанности водителей электросамокатов пропишут в отдельном законопроекте

    11 Января 2023, 11:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК взяли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что данный проект закона был инициирован депутатами.

    «Законопроект предлагает внесение изменений и дополнений в закон «О дорожном движении» и направлен на регулирование вопросов осуществления контроля за малыми электрическими транспортными средствами, такими как электросамокаты, гироскутеры и тому подобное», - сказал мажилисмен Альберт Рау, представляя документ на пленарном заседании палаты.

    По его словам, законопроектом также предусматривается определение понятия малое электрическое транспортное средство, а также определяются права и обязанности водителей малых электрических транспортных средств.

    Депутаты проголосовали за подготовку заключения по проекту закона.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Транспорт
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