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    Права более 8 тысяч работников защитили в госинспекторы труда с начала года

    11 Апреля 2023, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 апреля т.г. государственными инспекторами труда на 249 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 11,3 тысячи работниками на сумму более 1,9 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    Руководителям данных предприятий было выдано 248 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 31,6 млн тенге.

    В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 8,1 тысячи работников. Им выплачено 1,3 млрд тенге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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