Права более 23 тысяч работников защитили за год в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 956 предприятиях Казахстана выявлена задолженность по заработной плате перед 24,5 тысячами работниками на сумму более 5,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.
По состоянию на 1 декабря текущего года государственными инспекторами труда в 956 предприятиях Казахстана выявлена задолженность по заработной плате перед 24,5 тысячами работниками на сумму более 5,5 млрд тенге.
«Руководителям данных предприятий было выдано 991 предписание, обязательное для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 133,5 млн тенге.
В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 23,1 тысячи работников. Им выплачено 5,3 млрд тенге», - сказано в сообщении ведомства.
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