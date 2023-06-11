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    Права более 200 пайщиков крестьянского хозяйства защитила прокуратура Жамбылской области

    11 Июня 2023, 13:24

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Нарушения в предоставлении земельных участков в Байзакском районе выявили сотрудники прокуратуры Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа Жамбылской области, прокуратура Байзакского района проводила мониторинг своей поднадзорной территории и выявила факт недовольства распределением земельных участков со стороны пайщиков ТОО «Үлгілі-2005», занимающегося выращиванием зерновых и зернобобовых культур.

    «106 пайщиков ТОО «Үлгілі-2005» выразили недовольство незаконной передачей их земель другому лицу, - пояснили в ведомстве. - Анализом установлено, что в 2019 году без согласия 106 пайщиков товарищества постановлением акима Байзакского района незаконно предоставлено гражданке М. 384 гектара земли».

    Несмотря на отсутствие доли М. в товариществе «Үлгілі-2005», эти неорошаемые пашни и земли пастбища были предоставлены ей во временное пользование на 37 лет.

    «То есть, 384 гектара земли, которые принадлежат ста шести пайщикам ТОО «Үлгілі-2005», незаконно предоставили гражданке, которая не имеет никакого отношения ни к этой земле, ни к этому товариществу», - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

    По результатам внесенного акта надзора, 384 гектара возвращены ТОО «Үлгілі-2005», защищены права 106 граждан.

    Как сообщалось ранее, прокуратура города Тараза защитила права предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования. Предприниматели сообщили о низких объемах подушевого финансирования, которое выплачивается частным дошкольным организациям в рамках госзаказа. Отсюда - трудности с выплатой зарплаты и содержанием объектов.

    Надзорный орган установил, что, несмотря на рост в этом году МРП и других значимых коэффициентов, объем подушевого финансирования по сравнению с 2022 годом не изменился. В итоге по акту прокурорского надзора объем финансирования частных дошкольных организаций по госзаказу был увеличен на 1,5 млрд тенге.

    Защита прав и законных интересов предпринимателей находится на особом контроле в надзорном органе, подчеркнули в прокуратуре Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Генпрокуратура
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