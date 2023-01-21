Права более 20 тысяч работников защитили в Казахстане в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году госинспекторами труда защищены права более 20,2 тысячи работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, по итогам 2022 года государственными инспекторами труда на 914 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 21,7 тыс. работниками на сумму более 5,3 млрд тенге.

«Руководителям этих предприятий было выдано 881 предписание, обязательное для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 144,6 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 20,2 тыс. работников. Им выплачено 5,2 млрд тенге», - сообщили в Минтруда.







Фото: shutterstock.com