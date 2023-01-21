Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Права более 20 тысяч работников защитили в Казахстане в 2022 году

    21 Января 2023, 17:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году госинспекторами труда защищены права более 20,2 тысячи работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    По информации ведомства, по итогам 2022 года государственными инспекторами труда на 914 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 21,7 тыс. работниками на сумму более 5,3 млрд тенге.

    «Руководителям этих предприятий было выдано 881 предписание, обязательное для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 144,6 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 20,2 тыс. работников. Им выплачено 5,2 млрд тенге», - сообщили в Минтруда.



    Фото: shutterstock.com

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минтруда РК Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 144 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе skills.enbek.kz
    Потребность в кадрах в Казахстане почти в три раза превысила предложение
    В Минтруда опровергли фейк о том, что центры занятости в РК будут платными для населения
    В 2022 году из Госфонда соцстрахования выплачено порядка 441 млрд тенге – Минтруда РК
    Популярное
    1 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
    2 11 лошадей из украденных 31 вернули жителю Семея
    3 Сразу 12 протоколов составили на нарушителя ПДД в Таразе
    4 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
    5 Чемпион Казахстана побывал в нокдауне и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Новости партнеров