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    Пранк посреди дороги: игравшие в шахматы мужчины арестованы в Алматы

    9 Декабря 2020, 15:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Молодые люди, устроившие игры в шахматы посреди дороги в Алматы, в тот же день были привлечены к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На троих участников «турнира» всего составлено 5 протоколов. Сотрудниками отдела местной полицейской службы Управления полиции Бостандыкского района в действиях фигурантов усмотрены признаки правонарушения, регламентируемого статьей 434 КРКобАП.

    Материалы производства направлены в суд.

    «Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы гр. Хасанов Р. получил 15 суток административного ареста, гр.Зейферд А. арестован на 10 суток. Они водворены в приемник-распределитель ДП Алматы», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Решением суда к указанным правонарушителям установлены особые требования к поведению сроком на 3 месяца.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Судебный процесс Общество
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