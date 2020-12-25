Практику добропорядочности обсудили главы Миннацэкономики и Антикоррупционной службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе сторон состоялась встреча руководства Агентства по противодействию коррупции и Министерства национальной экономики. Основная повестка дня ориентирована на вопросы взаимодействия по линии превенции коррупции в сферах, курируемых министерством, передает МИА «Казинформ».

Участие в мероприятии по видеоконференцсвязи также приняли территориальные подразделения Антикоррупционной службы, МНЭ,

Комитета по регулированию естественных монополий и РГУ «Научно-исследовательский институт микрографии».

Открывая совещание, министр нацэкономики Руслан Даленов отметил, что в вопросах противодействия коррупции орган придерживается принципиальной позиции.

«В этом направлении проводится системная и целенаправленная работа», – подчеркнул глава экономического ведомства.

Наряду с основными мерами, связанными с функциональным анализом и оптимизацией бизнес-процессов, запущены инициативные проекты, направленные на формирование культуры честности и добропорядочности среди сотрудников.

В центральном аппарате МНЭ создано специальное подразделение – Управление по противодействию коррупции. Более того, в каждом подразделении один сотрудник выполняет задачи «Антикоррупционного консультанта». К примеру, он принимает участие в переговорах с зарубежными партнерами, обеспечивая исполнение антикоррупционного стандарта. Таких консультантов в органе работает уже 24.

Другой стимулирующий к улучшениям инструмент – «Эстафета добропорядочности». По сути одно структурное подразделение выполняет работу по выявлению коррупционных рисков и повышает планку соответствия этическим стандартам, далее передает очередь другому департаменту, которому необходимо «подтянуться».

Со своей стороны, спикерами Агентства указаны на коррупционные риски в деятельности министерства, связанные, в первую очередь, с контрольно-разрешительными функциями. В этом ключе, обозначена крайняя необходимость в ускоренном повышении как масштаба, так и качества проведения внутренних анализов коррупционных рисков в разрезе каждого подразделения.

Аналитиками Агентства продемонстрировано, что основные «узкие места» и пробелы сосредоточены в Комитете по регулированию естественных монополий. При этом отмечено, что отсутствие конкуренции в отдельных сферах экономики неизбежно порождают коррупцию.

Стороны договорились о проведении в первой половине следующего года внешнего анализа коррупционных рисков, направленного на выработку рекомендаций и точечных мер в целях повышения ведомственного контроля с учетом принципов открытости и прозрачности.

Алик Шпекбаев, освещая ход реализации антикоррупционных инициатив, подчеркнул важное значение принятия принципиальных решений в отношении руководителей, ослабляющих профилактику коррупционных правонарушений в свете норм о персональной ответственности.

«Этот показатель в дальнейшем будет влиять на вашу судьбу и карьерный рост. В этом контексте в первоочередном порядке необходимо уделить пристальное внимание вопросам полной автоматизации и цифровизации госуслуг, а также бизнес-процессов в целях упреждения бытовой коррупции», – подчеркнул председатель Агентства.

Он также напомнил о важности перехода на сервисную модель обслуживания. Речь идет о создании комфортных условий для услугополучателей и клиентоориентированности в территориальных департаментах КРЕМ РК.

Выступая от лица экспертного сообщества, руководитель Специальной мониторинговой группы при Агентстве Айгуль Соловьева акцентировала: «Работники министерства должны открыться для общественности. Проектный офис «Ұлттық экономика министрлігі – Адалдық алаңы» должен стать эффективной площадкой взаимодействия за счет привлечения в его состав и в экспертный совет представителей гражданского общества и СМИ».