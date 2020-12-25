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    Практику добропорядочности обсудили главы Миннацэкономики и Антикоррупционной службы

    25 Декабря 2020, 18:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе сторон состоялась встреча руководства Агентства по противодействию коррупции и Министерства национальной экономики. Основная повестка дня ориентирована на вопросы взаимодействия по линии превенции коррупции в сферах, курируемых министерством, передает МИА «Казинформ».

    Участие в мероприятии по видеоконференцсвязи также приняли территориальные подразделения Антикоррупционной службы, МНЭ,

    Комитета по регулированию естественных монополий и РГУ «Научно-исследовательский институт микрографии».

    Открывая совещание, министр нацэкономики Руслан Даленов отметил, что в вопросах противодействия коррупции орган придерживается принципиальной позиции.

    «В этом направлении проводится системная и целенаправленная работа», – подчеркнул глава экономического ведомства.

    Наряду с основными мерами, связанными с функциональным анализом и оптимизацией бизнес-процессов, запущены инициативные проекты, направленные на формирование культуры честности и добропорядочности среди сотрудников.

    В центральном аппарате МНЭ создано специальное подразделение – Управление по противодействию коррупции. Более того, в каждом подразделении один сотрудник выполняет задачи «Антикоррупционного консультанта». К примеру, он принимает участие в переговорах с зарубежными партнерами, обеспечивая исполнение антикоррупционного стандарта. Таких консультантов в органе работает уже 24.

    Другой стимулирующий к улучшениям инструмент – «Эстафета добропорядочности». По сути одно структурное подразделение выполняет работу по выявлению коррупционных рисков и повышает планку соответствия этическим стандартам, далее передает очередь другому департаменту, которому необходимо «подтянуться».

    Со своей стороны, спикерами Агентства указаны на коррупционные риски в деятельности министерства, связанные, в первую очередь, с контрольно-разрешительными функциями. В этом ключе, обозначена крайняя необходимость в ускоренном повышении как масштаба, так и качества проведения внутренних анализов коррупционных рисков в разрезе каждого подразделения.

    Аналитиками Агентства продемонстрировано, что основные «узкие места» и пробелы сосредоточены в Комитете по регулированию естественных монополий. При этом отмечено, что отсутствие конкуренции в отдельных сферах экономики неизбежно порождают коррупцию.

    Стороны договорились о проведении в первой половине следующего года внешнего анализа коррупционных рисков, направленного на выработку рекомендаций и точечных мер в целях повышения ведомственного контроля с учетом принципов открытости и прозрачности.

    Алик Шпекбаев, освещая ход реализации антикоррупционных инициатив, подчеркнул важное значение принятия принципиальных решений в отношении руководителей, ослабляющих профилактику коррупционных правонарушений в свете норм о персональной ответственности.

    «Этот показатель в дальнейшем будет влиять на вашу судьбу и карьерный рост. В этом контексте в первоочередном порядке необходимо уделить пристальное внимание вопросам полной автоматизации и цифровизации госуслуг, а также бизнес-процессов в целях упреждения бытовой коррупции», – подчеркнул председатель Агентства.

    Он также напомнил о важности перехода на сервисную модель обслуживания. Речь идет о создании комфортных условий для услугополучателей и клиентоориентированности в территориальных департаментах КРЕМ РК.

    Выступая от лица экспертного сообщества, руководитель Специальной мониторинговой группы при Агентстве Айгуль Соловьева акцентировала: «Работники министерства должны открыться для общественности. Проектный офис «Ұлттық экономика министрлігі – Адалдық алаңы» должен стать эффективной площадкой взаимодействия за счет привлечения в его состав и в экспертный совет представителей гражданского общества и СМИ».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Коррупция Экономика Другие государственные органы
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