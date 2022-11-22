Практически все продукты выращиваются в Казахстане - Минторговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил, что практически все продукты выращиваются в Казахстане, но не в достаточном количестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства журналисты спросили министра торговли, есть ли среди импортируемых продуктов питания те, которые производятся в нашей стране.

«Картофель мы импортируем в сезон. Практически все продукты мы выращиваем у нас, но не в достаточном количестве. Мы достаточно выращиваем картофеля, чтобы экспортировать сейчас, но мы его не можем хранить до апреля. В апреле - в конце марта мы должны его откуда-то завозить. Узбекистан нуждается в нашей картошке и морковке. Мы едем в Узбекистан, чтобы заключить договор с ними. Сейчас мы готовы централизованно им продать картошку и морковку, чтобы потом у них централизованно купить в марте-апреле тоже картошку-морковку, но надо чтобы уровень цены был нормальным», - пояснил Серик Жумангарин в кулуарах заседания Правительства.

Также министр торговли отметил, что недавно состоялась встреча с пакистанской делегацией. По его словам, картофель завозится также из Пакистана.

«Две недели назад я был в Иране. Мы обсуждали, что мы можем привезти из Ирана: большой блок продуктов - овощи, фрукты, яблоки, ягоды и так далее», - проинформировал Серик Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин заверил, что в Казахстане больше не будет дефицита сахара. По его словам, килограмм сахара будет стоить не дороже 450 тенге.



