Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Практически стали инвалидами – МВД РК о пострадавших в январских беспорядках полицейских

    16 Февраля 2022, 21:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время январских беспорядков в Казахстане различные телесные повреждения получили более трех тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Об этом сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его данным, в их числе есть как с огнестрельными и ножевыми ранениями, так и другими тяжкими увечьями.

    «На сегодня в медицинских учреждениях на излечении остаются 273 сотрудника и военнослужащих, получивших во время беспорядков тяжкие ранения. Часть из них до сих пор находится в реанимации. К сожалению, некоторые из них не смогут дальше работать, практически стали инвалидами», - сказал начальник следственного департамента в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    Он добавил, что кадры жестокого избиения сотрудников и военных, а также нападения на административные и другие здания в достаточном количестве имеются в соцсетях.

    «Многие из них распространены самими участниками беспорядков. По видеозаписям устанавливаются лица, участвовавшие в преступных атаках», - уточнил С. Адилов.

    Так в Атырау задержаны двое жителей, которые 5 января в составе группы лиц подвергли жестокому избиению сотрудников полиции, задействованных в охране здания акимата области, на одной из центральных улиц города.

    В этом же городе, заблокировав автомашину скорой помощи, участники беспорядков повторно избили раненных сотрудников полиции, следовавших в больницу. По этим фактам установлены четверо жителей Атырау, которые с санкции суда арестованы.

    Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РК продолжает поиски более двух тысяч похищенного оружия. Также был составлен портрет арестованных в Алматы во время январских беспорядков и озвучено количество ранений, которые получили гражданские лица во время январских беспорядков.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью Генпрокуратура МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи