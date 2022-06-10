Практическая работа по проекту газопровода ТАПИ начнется через полгода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На состоявшейся встрече в афганской провинции Герат объявлено о начале реализации проекта газопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» (ТАПИ) через шесть месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Ariana News.

Губернатор провинции Герат Нур Ахмад Исламджар встретился с послом Туркменистана в Афганистане Ходжой Овезовым и исполнительным директором проекта ТАПИ Мохаммадом Мурадом Амановым.

Руководитель проекта ТАПИ сообщил, что практическая работа по строительству трубопровода в Афганистане начнется в ближайшие шесть месяцев. В настоящее время строители ждут приобретения земель афганским правительством для проекта.

Губернатор Герата отметил, что местные жители смотрят на ТАПИ как на окно надежды и считают его историческим. Власти Исламского эмирата Афганистан в Кандагаре проявляют особый интерес к проекту и назначению спецпредставителя в этой области.

Посол Туркменистана в Афганистане заявил, что предоставленная карта приобретения земли для газопровода должна соответствовать международным стандартам.

Идея проекта была озвучена в 1997 году, но практическая работа в Афганистане не началась из-за проблем с безопасностью и приобретением земли.