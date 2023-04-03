Позиция Казахстана в отношении России и Украины основана на национальных интересах – МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко дал интервью немецкому изданию Deutsche Welle, в котором еще раз озвучил позицию Казахстана в отношении России и Украины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, Касым-Жомарт Токаев поддерживает общение с Владимиром Путиным, исходя из долгосрочных стратегических отношений, которые существуют между Казахстаном и Россией. И эти отношения будут продолжены.

«Казахстан и Россия – это соседи. Нас связывает, а не объединяет, самая протяженная в мире граница в 7 тысяч 500 километров. В Казахстане присутствует русская община – 3,5 млн человек, в то же время около 1 млн этнических казахов – граждане России. Это дополнительный фактор наших отношений. Плюс и Казахстан, и Россия являются членами Евразийского экономического союза. Россия – крупнейший торговый партнер Казахстана. Поэтому эти отношения, конечно, сохранятся и продолжатся», - сказал Роман Василенко, отвечая на вопрос издания.

Он напомнил, что Казахстан четко определил свою позицию касательно конфликта России и Украины. Эта позиция заключается в необходимости уважать территориальную целостность всех государств, включая Украину, на основе устава ООН.

«Надо понимать, что для Казахстана это не конфликт, который происходит где-то на Марсе, где-то далеко, это очень болезненная, очень трагическая страница в истории этих двух государств и для всего человечества, и для Казахстана, как для страны с населением 20 млн человек, где представлены 3,5 млн русских и 250 тысяч этнических украинцев. Это очень близкий конфликт, это очень трагическая война», - добавил заместитель министра.

Поэтому, как подчеркнул Роман Василенко, Казахстан стремится всеми силами помочь прекратить кровопролитие и внести свой вклад в его урегулирование. Именно поэтому Президент РК уже неоднократно говорил о том, что Казахстан готов сыграть роль посредника, в случае если такая роль будет востребована и Россией, и Украиной.

«Поэтому мы сохраняем эту позицию, на которой мы стоим. Она основана на наших собственных национальных интересах», - заключил замглавы МИД РК.





