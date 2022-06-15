Позиции русского языка в РК не претерпели ухудшений – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в стране с русским языком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились, и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого, в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается – вопрос другой. В принципе, я знаю на него ответ, но сейчас это не предмет нашей беседы. В целом, позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения, я в этом уверен. Что касается количества школ, где идет обучение на русском языке, то они остались в прежнем объеме. Другое дело и это реальность – возникает все больший спрос на получение образования на казахском языке», – сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Андрею Кондрашову.

По словам Президента, это тоже надо учитывать.

«В конце концов, в самом имени нашего государства звучит слово «казах». То есть, мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать детей в казахские школы и детские сады. У нас есть четкое понимание, что без русского языка казахам будет очень сложно. Географически. Я уже говорил о том, что у нас самая протяженная граница в мире. Мы Богом данные соседи и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом нужно знать и свой язык», - заключил Глава государства.



