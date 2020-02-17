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    Пожизненные сроки запросили для обвиняемых в убийстве охотинспектора Ерлана Нургалиева

    17 Февраля 2020, 16:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области прошли прения сторон по делу об убийстве инспектора Ерлана Нургалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Гособвинитель Куаныш Жексенбаев запросил пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особой безопасности для всех троих фигурантов дела: Берику Ахметову, Нурлану Шукилдикову и Кайрату Акшанову. Также прокурор просит суд взыскать в фонд компенсации потерпевших с каждого по 30 МРП и запретить им заниматься охотой сроком на пять лет.

    Помимо этого, Куаныш Жексенбаев запросил для Бердена Базарова, Батырбека Кайырбекова, Жарасхана Мырзабаева и Айдоса Акимова по шесть лет лишения свободы. Надо отметить, ранее органами досудебного расследования в их отношении было прекращено уголовное дело. Однако адвокат сына погибшего Галымжан Тауекелов не согласен с этим и просит вынести частное постановление о возобновлении уголовного расследования по статьям об укрывательстве совершенного преступления и недонесения о нем.

    Также адвокат озвучил сумму морального ущерба в 20 млн тенге.

    «Мы оцениваем материальный ущерб в девять млн 137 тыс. 600 тенге. Именно такую сумму семья погибшего потратила на проведение поминальных обедов, сорока дней, годовщины со дня смерти и на строительство мазара. Моральные страдания семьи погибшего мы оцениваем в 20 млн тенге», - сообщил Галымжан Тауекелов.

    Напомним, 13 января 2019 года инспектор РГКП «ПО «Охотзоопром» Ерлан Нургалиев погиб от рук браконьеров в ходе проведения мероприятий по охране редких и исчезающих видов животных и сайгаков на территории Нуринского района Карагандинской области. Указом Президента Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 830 за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга Ницык Петр Алексеевич и Нургалиев Ерлан Балгабекович (посмертно) награждены орденом «Барыс» ІІІ степени.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Судебный процесс
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