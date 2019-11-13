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    Пожизненное заключение получил обвиняемый в изнасиловании и убийстве девочки в Каратау

    13 Ноября 2019, 14:34

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области огласил приговор по делу об убийстве восьмилетней Аруай Берик в  Каратау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Процесс, начавшийся в Таразе 20 сентября, проходил в закрытом режиме.

    Напомним, 24 апреля этого года мама восьмилетней Аруай обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Поиски начались сразу по всей территории города, и на следующий день на окраине города был обнаружен обгоревший труп. По фрагментам оставшейся одежды предварительно была опознана пропавшая девочка.

    Спустя несколько дней жамбылские полицейские задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки – Байдильдаев Ж. гражданин РК, 37-летний житель Каратау, не работающий, женатый, ранее судимый по статье «Кража».

    В поисках девочки участвовали не только опытные сотрудники правоохранительных ведомств, но и простые жители города Каратау. Дело было взято на контроль министром внутренних дел РК генерал-майором Тургумбаевым и акимом Жамбылской области А. Мырзахметовым.

    Предварительное слушание по уголовному делу Байдильдаева Ж. проведено с участием государственного обвинителя прокурора управления прокуратуры Жамбылской области Гани Курманова, адвокатов подсудимого и потерпевшей, законных представителей подсудимого и потерпевшей.

    Досудебное расследование уголовного дела в семи томах по обвинению Байдильдаева Ж. в двух эпизодах изнасилования проходило по статье «Убийство в отношении несовершеннолетней», а также по ст. 24 ч.3 - 120 ч.4 (по инциденту 2013 года).

    Сегодня в заде заседаний специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области состоялось оглашение приговора по делу об убийстве восьмилетней Аруай Берик. Требование прокуратуры о пожизненном заключении подсудимого было удовлетворено в полном объеме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

    Вина подсудимого, подозреваемого в совершении этого жестокого преступления, полностью доказана вещественными доказательствами, собранными в ходе следственных действий сотрудниками департамента полиции Жамбылской области.

    Приговор еще не вступил в законную силу.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Суды Судебный процесс
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