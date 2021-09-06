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      Акмолинская область

    Пожизненное заключение назначено убийце четырех жительниц Бурабая

    6 Сентября 2021, 17:22

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области приговорил к пожизненному лишению свободы убийцу четырех жительниц Бурабайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в суде, уголовное дело рассматривалось в отношении подозреваемого в совершении убийства двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное неоднократно, с целью скрыть другое преступление (по статье 99 части 2 пунктам 1, 3, 10, 13 УК РК).

    Как было установлено судом, после совместного употребления спиртных напитков в результате возникшей с одной из потерпевших ссоры мужчина убил четырех женщин, когда те спали, то есть находились в беспомощном состоянии. Доказательствами вины осужденного стали его первоначальные признательные показания в убийствах, данные в присутствии адвоката. Кроме того, на обнаруженном орудии преступления - ноже - были выявлены индивидуальный запах мужчины и кровь потерпевших.

    В суде прокурор и сторона потерпевших просили назначить пожизненное лишение свободы. Однако сам подсудимый поменял показания, вину не признал и в содеянном не раскаялся.

    «Суд при назначении наказания подсудимому в виде пожизненного лишения свободы учел, что подсудимый ранее был неоднократно судим, назначенные ранее наказания оказались недостаточными для его исправления, и он, не сделав для себя должных выводов, совершил убийство четырех спящих ни в чем не повинных женщин. Также суд учел обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, характер и степень общественной опасности, количество убитых. При этом мотивом совершения преступления явился незначительный конфликт с потерпевшей, использование беспомощного состояния потерпевших. Суд, учитывая указанные обстоятельства, посчитал осужденного крайнее опасным для общества. Смягчающим вину осужденного обстоятельством стало наличие несовершеннолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим ответственность осужденного, суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в ведомстве.

    Таким образом мужчине было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием его в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. При этом первые три года он проведет в учреждении уголовно-исполнительной системы полной безопасности.

    Заявленные исковые требования потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда судом удовлетворены в полном объеме.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Напомним, 5 декабря прошлого года в дежурную часть Бурабайского РОП поступило телефонное сообщение от жителя поселка Бурабай о том, что он совершил убийство четырех женщин в квартире жилого многоэтажного дома. Тогда сотрудниками полиции был задержан 28-летний неоднократно судимый местный житель.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Судебный процесс Криминал
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