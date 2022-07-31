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    • Пожизненное лишение свободы грозит насильнику и убийце школьницы в Шолакае

    31 Июля 2022 20:50

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Расследование по факту изнасилования и убийства несовершеннолетней в селе Шолакай Панфиловского района находится на особом контроле руководства департамента полиции Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и помещен под стражу.

    «Задержанный мужчина, 1984 года рождения, является местным жителем, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что он пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления. Расследование уголовного дела проводится по ст.99 ч.2 (Убийство), п.10 (с целью сокрытия другого преступления) и п.14 УК РК (Убийство заведомо несовершеннолетнего лица), а также ст.120 ч.3-1 п.1 УК РК (Изнасилование несовершеннолетней). Согласно требованиям казахстанского законодательства подозреваемому лицу грозит пожизненное лишение свободы», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Преступление раскрыто сотрудниками областного департамента, совместно с полицейскими Панфиловского района. В настоящее время проводится целый комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По факту назначены необходимые экспертизы. Доводы родных потерпевшей о причастности к убийству и других лиц приняты во внимание и проверяются в надлежащем порядке. К расследованию подключены наиболее опытные сотрудники Следственного управления областного ведомства.

    «Отмечаем, что в социальных сетях продолжает распространяться недостоверная по факту информация, что вызывает нездоровое настроение у общественности и недоверие к правоохранительным органам. В этой связи напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной информации, просим граждан доверять лишь официальным источникам. Также отметим, что после безрезультатных самостоятельных поисков родственники обратились о пропаже несовершеннолетней в полицию, где факт был незамедлительно зарегистрирован, и стражи порядка приступили к ее поискам», - сообщили в ДП региона.

    С учетом вызванного общественного резонанса в Панфиловском районе усилены полицейские наряды. Правопорядок в населенных пунктах находится под контролем.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #МВД РК #Жетысуская область
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