Пожизненно осужденный атырауский стрелок проиграл апелляцию

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Судебной коллегией по уголовным делам Атырауского областного суда в апелляционном порядке пересмотрен приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области в отношении жителя Атырау, признанного виновным в убийстве трех человек и осужденного к пожизненному лишению свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.

По приговору суда первой инстанции К. признан виновным в умышленном убийстве трех человек, покушении на умышленное убийство одного человека, перевозке, хранении, применении огнестрельных оружий. Ему было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В пользу потерпевших взыскан материальный и моральный ущерб в сумме более 44 млн. тенге.

Стрельба в микрорайоне «Авангард-3» Атырау произошла в марте прошлого года, когда из пистолетов были расстреляны четыре человека, трое из них погибли на месте преступления.

Дело в апелляции рассмотрено по апелляционным жалобам осужденного и его адвокатов, дополнительной апелляционной жалобе адвокатов, которые просили отменить обвинительный приговор суда и направить дело на новое рассмотрение в другом составе суда, в другую область.

«Оснований для изменения или отмены приговора не установлено. В связи с чем, постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - говорится в решении судебной коллегии.

Ранее судом было установлено: гражданин К. начал встречаться с замужней женщиной. Уйдя к нему из семьи с тремя детьми, женщина запретила им общаться с отцом. Спустя время К. избил двоих детей сожительницы. Об этом дети сообщили своему отцу, показав видеозапись полученных травм. Отец с заявлением обратился в полицию. В полицейском участке между сторонами возник конфликт, который они намеревались разрешить при встрече. Вечером того же дня К., взяв с собой два боевых пистолета, пришел в условленное место. Брат отца детей Қ. приехал на встречу с родственниками на двух автомашинах. При выходе А. (брат Қ.) из автомашины, К. произвел выстрел в его голову. Затем он произвел выстрелы в сторону Н. и С., которые находились в автомашине. При этом один из приехавших на встречу родственников — гражданин Қ., в целях сохранения своей жизни убежал, чтобы скрыться. Однако К. догнал его и несколько раз выстрелил в него из второго пистолета. После совершения преступления К. закопал орудия убийства и скрылся с места происшествия. По пути следования он был задержан.

Вследствие преступных действий подсудимого К. потерпевшие Қ., Н., С. скончались на месте происшествия, потерпевший А. остался в живых в результате своевременно оказанной медицинской помощи в реанимационном отделении больницы.

Вина подсудимого К. полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами осмотра, обнаружения пистолетов, заключениями экспертиз и видеозаписями с места происшествия.

По заключению экспертизы, назначенной постановлением суда, подсудимый К. во время совершения преступления не был в состоянии аффекта, психических отклонений не установлено.