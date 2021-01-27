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    Пожизненно лишили свободы педофила из Аксу

    27 Января 2021, 19:42

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Суд присяжных пожизненно лишил свободы педофила из Аксу. Кроме того, в пользу потерпевших судом вынесено решение о взыскании морального и материального ущерба, передаёт Pavlodarnews.kz.

    Такое решение вынесено сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области.

    Уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Аксу было рассмотрено с участием присяжных заседателей. Житель Аксу с 24 марта 2016 года по 4 января 2020 года неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих школьниц. В гараже у мужчины был найден обрез, а дома – наркотики. «Рассмотрено уголовное дело по фактам неоднократного изнасилования малолетней, изнасилования и совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, незаконное хранение оружия, наркотических средств – статьи 120 ч.3 п. 2, статьи 120 ч. 4, статьи 121 ч. 3 – 1 п. 1, статьи 120 ч. 3-1 п. 1, а также статьями 296 ч. 2,3 и 287 ч. 3 УК РК», – сообщил судья СМУС Кадырбек Сатабаев.

    Присяжные заседатели единогласно приняли решение о виновности Ж. по всем эпизодам, предъявленным обвинением, назначили ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать его житель Аксу будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Там же его в принудительном порядке будут лечить от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением наркотиков. Кроме того, в пользу потерпевших судом вынесено решение о взыскании морального ущерба по 5 млн тенге в пользу каждой потерпевшей стороны, а также 150 тысяч материального ущерба в пользу одной из сторон. Приговор в законную силу не вступил.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Борьба с преступностью Судебный процесс
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