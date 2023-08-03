Пожизненно лишенный прав водитель пьяным совершил ДТП в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени лишенный пожизненно водительских прав житель Жамбылской области совершил дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в дежурную часть Байзакского районного отдела полиции поступил вызов от 19-летнего местного жителя, который сообщил, что в 18:30 на одной из улиц села Сарыкемер некий мужчина на автомашине «ВАЗ-21099» совершил столкновение с его автомобилем «Volkswagen Golf 3».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нарушителя с явными признаками алкогольного опьянения.

«Нарушителем оказался 32-летний житель села Сарыкемер, - пояснили в ведомстве. – Мужчину доставили на медицинское освидетельствование. Согласно заключению экспертизы, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени. Установлено, что он уже имеет судимость за аналогичное правонарушение. В ноябре 2021 года суд приговорил его к ограничению свободы на 2,5 года и пожизненно лишил права управления транспортом».

По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 части 2 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

«Несмотря на ежедневные профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками полиции, выявляются такого рода правонарушения, где водители проявляют неуважение к закону, создают угрозу безопасности для всех участников дорожного движения. Каждый человек должен знать, что пьяный водитель - преступник. Часто именно в состоянии алкогольного опьянения люди совершают серьезные ДТП. Законодательством предусмотрена строгая ответственность для данной категории лиц. Согласно санкции статьи 346 части 2 УК РК, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет и пожизненное лишение права управления транспортным средством», - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Жамбылской области Ержан Мананбаев.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области проводится широкомасштабная акция по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, связанных с утомляемостью водителей «Сон за рулем». С начала акции полицейскими зарегистрировано 12 126 нарушений ПДД, выявлено 1 694 водителя, превысивших установленную скорость движения, а также 32 нарушителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.