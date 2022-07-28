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    Пожизненно лишенный прав пьяный водитель задержан в ВКО

    28 Июля 2022, 22:28

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель, пожизненно лишенный прав, задержан в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники полиции отдела полиции Катон-Карагайского района на республиканской трассе «Усть-Каменогорск- Рахмановские ключи» остановили автомобиль «Москвич», за рулем которого находился 37-летний житель села Улкен-Нарын. При разговоре с полицейскими от водителя исходил резкий запах алкоголя. Освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени.

    Установлено, что он еще и лишен права управления транспортным средством на пожизненный срок. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч. 1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Транспорт МВД РК
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