Пожилым людям помогут очистить их дворы от снега в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям столицы с просьбой назвать адреса пожилых людей, которым необходима помощь по очистке их дворов от снега, передает МИА «Казинформ».

Как отметил на своей странице в Facebook градоначальник, коммунальные службы города работают и днём, и ночью и сейчас зашли во внутриквартальные дворы и частный сектор. Работы по уборке территорий от снега ведутся в каждом районе города.

«Жителям частного сектора нужно складировать снег со дворов и внутренних территорий на обочину проезжей части. Тогда коммунальные службы увезут собранный снег.

Сейчас волонтеры помогают ветеранам, пожилым людям очищать от снега дворы частных домов. Выражаю им за это огромную благодарность. Также просим указать адреса пожилых людей, которым необходима помощь в очистке внутридворовых территорий от снега», - призвал Алтай Кульгинов.

Свой пост аким дополнил видео об уборке снега в районе Байконыр, отметив, что подобные работы ведутся во всех районах города.





Отметим, ранее Алтай Кульгинов рассказал , чистил ли он снег в Нур-Султане.



