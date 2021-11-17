Пожилую женщину сбили насмерть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 72-летняя женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что наезд со смертельным исходом произошел по улице Механическая, ниже проспекта Райымбека.

«В 200 метрах от места происшествия находится надземный пешеходный переход, но, к сожалению, женщина пренебрегла правилами дорожного движения и решила перебежать дорогу в неположенном месте. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть. По факту начато досудебное расследование», - ответили в пресс-службе ДП.