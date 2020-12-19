Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Пожилую женщину пытались изнасиловать в подъезде дома в Шымкенте

    19 Декабря 2020, 22:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Неоднократно судимого жителя Шымкента подозревают в попытке изнасилования пожилой женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    17 декабря 2020 года примерно в 23:15 часов на пульт 102 дежурной части управления полиции Енбекшинского района поступил вызов о том, что нужна помощь пожилой женщине. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что женщину, 1950 года рождения, неизвестный попытался изнасиловать в подъезде дома.

    В тот же день данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 24, части 1 статьи 120 УК РК (попытка изнасилования).

    «Принятыми мерами личность подозреваемого лица установлена. Он житель города Шымкента, который неоднократно был судим. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого лица.

    Стоит отметить, что сам факт происходящего был заснят на камеру, которая с помощью АО «Казахтелеком» была установлена в подъезде и подключена к Центру оперативного управления департамента полиции города Шымкента», - отметили в полиции.

    Автор:

    Происшествия МВД РК Шымкент Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рейд по закрашиванию наркограффити провели в  столице
    Восемь человек погибли за год на производстве в СКО
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    10 вертолетов привлекли к тушению лесного пожара в Абайcкой области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз