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    Пожилой мужчина обманом вовлек в проституцию жительницу Уральска

    6 Декабря 2021, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области 58-летний мужчина под видом трудоустройства обманом вовлек в занятие проституцией 30-летнюю молодую женщину. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Западно-Казахстанской области пресечен факт вовлечения в занятие проституцией. Установлено, что 58-летний мужчина путем обмана в трудойстройстве на работу вовлек в занятие проституцией 30-летнюю жительницу Уральска», - сказал Канат Нурмагамбетов.

    В МВД сообщили, что подозреваемый путем шантажа и угрозы применения насилия в течение года принуждал потерпевшую к занятию проституцией в одной из городских саун и сводил ее с клиентами.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 308 части 1 УК (вовлечение в занятие проституцией).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Западно-Казахстанская область Криминал
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