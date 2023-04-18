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      Северо-Казахстанская область

    Пожилая женщина выпала из окна в Петропавловске

    18 Апреля 2023, 21:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске расследуют уголовное дело по факту гибели 67-летней женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, пенсионерка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома по улице Н.Назарбаева. От полученных травм женщина скончалась на месте.

    Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 18-го апреля.

    Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Доведение до самоубийства».

    «Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК
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