Пожилая женщина выпала из окна в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске расследуют уголовное дело по факту гибели 67-летней женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, пенсионерка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома по улице Н.Назарбаева. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 18-го апреля.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Доведение до самоубийства».

«Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.



