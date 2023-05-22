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    Пожилая женщина погибла при столкновении двух автомобилей в СКО

    22 Мая 2023, 21:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На трассе в Северо-Казахстанской области произошла авария со смертельным исходом для одного из пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали у села Соколовка Кызылжарского района, на автодороге «Ишим-Петропавловск».

    Столкнулись Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard. 64-летняя пассажирка последнего автомобиля скончалась на месте аварии. Пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь.

    Согласно акту медицинского освидетельствования, оба водителя трезвы. Транспортные средства поместили на специализированную стоянку. Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование по уголовной статье за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия
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