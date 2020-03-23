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    Пожертвования в Общественный Фонд «Birgemiz» принимаются от представителей бизнес-сообщества и предпринимателей - Айдос Укибай

    23 Марта 2020, 16:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня пожертвования в Общественный Фонд «Birgemiz» принимаются исключительно от представителей бизнес-сообщества и предпринимателей. То есть тех, к кому, в первую очередь, призыв Елбасы и был адресован, отметил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter, передает МИА «Казинформ».

    «В партию «Nur Otan» поступили обращения из ряда регионов с жалобами о принуждении работников бюджетной сферы перечислить однодневную заработную плату на борьбу с коронавирусом.

    Партия «Nur Otan» решительно осуждает подобные действия. В этот сложный период наоборот необходимо поддержать медиков, которые находятся на передовой, полицейских, обеспечивающих общественную безопасность, а также учителей, продолжающих работать на дистанционной основе», - написал «,- написал секретарь партии «Nur Otan» Арман Кырыкбаев в Facebook.

    Он подчеркнул, что призыв о сборе средств для совместной борьбы с коронавирусом касался исключительно представителей крупного бизнеса. Тех, кто желает сам, и главное, располагает для этого финансовыми возможностями. Если вы столкнулись с подобными незаконными действиями со стороны своего работодателя, просим незамедлительно сообщать нам по указанным ниже контактам.

    𝗖𝗮𝗹𝗹-𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿: 8 800 080 44 41
    𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: komek@nurotan.kz
    𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽: 8 700 800 44 41
    𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034706720426
    𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺: https://www.instagram.com/halykkakomek/

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нур Отан Общество
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