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    Пожертвования украл мужчина в мечети в Жамбылской области

    17 Апреля 2021, 14:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Житель Туркестанской области задержан в Рыскуловском районе Жамбылской области по обвинению в краже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 32-летний мужчина обвиняется в краже денег из ящика для пожертвований в мечети.

    «В Рыскуловский районный отдел полиции обратился имам сельской мечети и сообщил о том, что неизвестный украл собранную милостыню, пояснили в правоохранительном ведомстве. - Преступник ночью взломал окно мечети, украл деньги из ящика для пожертвований и скрылся с места преступления».

    Сотрудники Рыскуловского районного отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам задержали жителя Туркестанской области 1989 года рождения. Мужчина признался в содеянном.

    По данному факту заведено уголовное дело по статье 188 части 3 пункта 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (кража). Ведется досудебное расследование, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Религия Общество
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