Пожары в области Абай, конец эпохи Даниала Ахметова и новые законы – обзор событий в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На прошлой неделе по-прежнему ведущей темой были лесные пожары в области Абай, которые удалось локализовать только в среду. Между тем, из других регионов страны приходили сообщения о возгорании травы и лесов. Об этих и других событиях в стране – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Минувшая неделя в Казахстане началась со дня траура. Страна скорбела по погибшим в лесных пожарах в области Абай, не стихавших больше недели. Выгорело рекордное количество площади. Специалисты отмечают, что на восстановление леса понадобится 30-60 лет. Лесникам, у которых большой круг обязанностей и небольшая заработная плата, предстоит огромная работа. И пока нет данных о погибших животных на территории резервата. Точные последствия масштабного пожара еще предстоит установить.

Абайская трагедия

Пожар в резервате «Семей орманы» унес жизни 14 человек, среди которых одна женщина. Их, погибших при исполнении служебного долга, наградили орденами «Құрмет» посмертно. Награды передали родным.

На прошлой неделе обнаружили тело еще одного лесника - Сергея Архипова. Сначала нашли его трактор, затем с помощью собаки – самого мужчину. Тело обнаружили в 50 км от места тушения пожара. Экспертиза установила, что мужчина скончался от острой сердечной недостаточности. Родные лесника утверждают, что он отправился тушить пожар.

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила, что создана правительственная комиссия вопрос включения С.Архипова в список погибших при исполнении. Социальную помощь его родные получат. Т.Дуйсенова заявила, что министерство проводит проверку условий работы в «Семей орманы». Сотрудники госоргана проведут расследование для установления лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда при тушении пожара на территории резервата «Семей орманы», определят объем оказания необходимой социальной помощи семьям пострадавших.

15-го июня семьям 14 погибших в огне и семье тракториста С.Архипова вручили ключи от новых квартир в Семее. Каждая семья получит выплату в размере 7 млн тенге, а каждому ребенку выплатят 2 млн тенге. Проводится анализ кредитной нагрузки умерших и их семей для возможного списания кредитов. Деньги для семей пострадавших собрали местные предприниматели. Гуманитарная помощь в область Абай приходит из других регионов страны.

Большую помощь все эти дни оказывают волонтеры. Неравнодушные казахстанцы привозили воду и продукты пожарным, готовили им еду. С волонтерами встретился и поблагодарил министр по ЧС Сырым Шарипханов.

В среду пожар в резервате локализовали. Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев заверил, что есть силы и инструменты, чтобы полностью его потушить. Для полной ликвидации спасателям понадобится еще не менее пяти дней.

Угрозы населенным пунктам больше нет. Жители эвакуированных поселков Половинка, Талица и Булак вернулись домой. Детям из этих сел предоставят бесплатный отдых в летних лагерях.

Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации. Несколько единиц техники, некоторые сотрудники и три вертолета продолжат работу на месте пожара.

За пожарами на территории Казахстана следят и из космоса. Заместитель председателя правления АО «Қазақстан Ғарыш сапары» Оскен Тойшибеков сообщил, что в стране есть четыре спутника, которые отслеживают лесные и полевые пожары. Каждый из них два раза в день проводит фотосъемку территории страны. На принятие, обработку и публикацию данных уходит 2 часа.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр признал, что момент, когда огонь можно было локализовать, упустили, недооценили масштабы. Теперь в случившемся разбирается Генпрокуратура. Рассматривают три версии возникновения пожара: поджог с целью дальнейшей продажи лесного фонда третьим лицам, халатность и природный характер. Расследование будет длиться два месяца. Допросят министров и акимов – всех, кто имеет отношение к случившемуся.

О расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай Генеральный прокурор Берик Асылов доложил Президенту РК. Он отметил, что создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов под руководством заместителя Генерального прокурора. По итогам следствия будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц.

Профилактические меры и природные пожары в регионах

Между тем, во многих регионах решили принять превентивные меры с учетом урока, который преподнесла всем без исключения трагедия в области Абай.

Сотрудники Талдыкорганского лесного хозяйства ввели запрет на вход на территории лесопосадок, в Акмолинской области повторно проверят противопожарные формирования и посты, жителям области Жетысу и Восточно-Казахстанской запретят посещать леса до ноября, в Павлодарской области свыше 350 млн тенге выделили на закуп техники для тушения лесных пожаров.

Решение об ограничении посещения лесов может вызвать споры и недовольства. Но при безответственном поведении людей вполне может быть оправдано. К примеру, в Северо-Казахстанской области за минувшую неделю зарегистрировали два природных пожара. В одном случае из-за сухой травы загорелся березовый лес. К счастью, огню не дали распространится на большой площади. На следующий день загорелся камыш на болотах.

В 25 км от села Шалкар в Акмолинской области тоже загорелся камыш. Тушили с воздуха. Иным способом было невозможно из-за сильного порывистого ветра и болотистой местности. Сбросили более 150 тонн.

В Кызылорде из-за возгорания сухой травы несколько районов города окутало дымом. Пожар площадью 6 гектаров произошел вблизи канала Ширкейли возле дачного участка «Наурыз».

В ожидании новых законов

На прошлой неделе депутаты Мажилиса Парламента РК приняли в работу проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий».

Во втором чтении Мажилис принял законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы». Также принят сопутствующий проект закона по внесению изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях. В проекты включено расширение сферы использования государственного языка на онлайн-площадках, введение определения «пользователя социальной сети» и «инфлюенсера» и других терминов. Согласно законопроекту, владелец онлайн-платформы или его законный представитель обязан блокировать аккаунты, содержащие информацию о кибербуллинге против детей и контент против государства.

Новая статья Административного кодекса предусматривает ответственность за распространение ложной информации через онлайн-платформы в виде штрафа до 20 МРП (около 60 тысяч). Если в течение года человек повторно допустит факт распространения ложной информации, то его подвергнут административному аресту до 10 суток, либо штрафу в 40 МРП.

Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении проект Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан».

Кадровые изменения

Одной из наиболее обсуждаемых тем прошлой недели стало освобождение от должности акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Политический тяжеловес, он руководил регионом с 2014-го года. Его имя часто мелькало в новостях, скандальных, негативных и положительных. В Instagram Д.Ахметов разместил прощальное письмо, в котором поблагодарил жителей региона за успешно проведенную совместную работу.

Новым акимом Восточно-Казахстанской области стал Ермек Кошербаев. До настоящего назначения он был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации.

Сменился аким Бородулихинского района Абайской области. Им стал Айдар Ибраев.

Освободили от должности вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова, находящегося под следствием. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Задержания и судебные процессы

В получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту дорог подозревают заместителя акима Павлодара. Его задержали с поличным и водворили в ИВС.

В Астане продолжается суд по делу бывшего министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы. Прокурор попросил назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, без конфискации имущества, с пожизненным запретом занимать государственные должности.

Апелляционная инстанция на прошлой неделе изменила приговор суда первой инстанции в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова. Его переведут из учреждения максимальной безопасности в среднее. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Из других обсуждаемых на минувшей неделе новостей наиболее интересна информация о возможном продлении срока легализации иностранных автомобилей, о снижении импорта в страну молока и мяса птицы, о проведении сельскохозяйственной переписи.

В Алматы специалисты Центра СПИД выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице города. В южную столицу выехала комиссия по расследованию случаев с ВИЧ-положительным статусом.

В Петропавловске при реконструкции стадиона выкопали человеческие кости. Такие «находки» периодически в городе регистрируют. В большинстве случаев в этих местах ранее находились кладбища.

В субботу, 17-го июня, в Туркестане прошло второе заседание Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», на котором выступил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. В начале своего выступления Глава государства отметил, что курултай проходит после трагедии, в результате масштабных пожаров в области Абай погибли казахстанцы. Президент подчеркнул, что «мы должны извлечь уроки из этой трагедии и принять конкретные решения». Полный текст выступления Президента можно прочитать здесь.