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    Пожары в Костанайской области: задержан руководитель лесного хозяйства

    15 Сентября 2022, 12:18

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководства лесного хозяйства в Аулиекольском районе, откуда предположительно и пошел огонь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прокуратурой Костанайской области 13 сентября начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия (статья 361 часть 4 пункт 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан). В этот же день руководитель учреждения задержан в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и водворен в изолятор временного содержания»,- сообщили в ведомстве.

    15 сентября в отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Расследование, по данным прокуратуры, продолжается. Другая информация не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

    Как сообщалось, возгорание началось 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района.

    «Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тыс. га. Огнем уничтожены и повреждены 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются 3 пострадавших», - отметили в ДЧС.

    С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа. Воздушными суднами всего произведено 327 сбросов воды на тушение.

    Общая группировка сил и средств, принимавших участие в тушении пожара, составила 207 единиц техники и 1 785 человек.

    10 сентября в 10:00 лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области был ликвидирован.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Генпрокуратура Пожар
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