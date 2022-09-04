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    Пожары в Костанайской области не отразятся на продбезопасности страны - Минсельхоз

    4 Сентября 2022, 22:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 сентября 2022 года в результате лесных пожаров в Костанайской области имеются незначительные участки пострадавших посевов сельскохозяйственных культур, при этом массового уничтожения полей не происходило, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

    «В частности, в Карабалыкском районе огнем было охвачено 15 га зерновых и 2 га льняных посевов. В Мендыкаринском районе уничтожен 1 га уборочных площадей зерна. Таким образом, пострадало меньше 0,1% от общей площади посевов в Костанайском регионе, которая составляет 5,3 млн га», - сообщает Минсельхоз.

    Отмечается, что аграрии области в этом году засеяли 3,9 млн га зерновых и зернобобовых, 3,5 млн га пшеницы и 749,1 тыс. га масличных культур. На 3 сентября текущего года, в регионе уже убрано 1,8 млн га, или 45,3% от площади сева, собрано 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых.

    «В связи с этим Министерство сельского хозяйства РК достоверно заявляет, что стихийное бедствие в Костанайской области никак не отразится на продовольственной безопасности Казахстана, прогнозируемой урожайности, а также исполнении экспортных договоренностей», - говорится в сообщении

    Как отметили в ведомстве, уборочные работы по зерновым культурам активно проводятся во всех регионах республики. На сегодняшний день аграрии убрали 7 млн га зерновых (или 43,7% от всей площади зерновых), намолочено 8,6 млн тонн зерна при средней урожайности 12,2 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 7,8 ц/га).

    Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба.

    Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания. По данным на 20.00, производится тушение на четырех участках в лесной зоне - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы.

    Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек.

    В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин назвал возможные причины лесных пожаров в Костанайской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Минсельхоз Сельское хозяйство Общество Пожар
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