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    Пожары в Костанайской области не нанесли значительного ущерба АПК - Минсельхоз

    4 Сентября 2022, 21:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 сентября 2022 года в результате пожара в Костанайской области в общей сложности погибло 12 голов КРС, 118 голов свиней и 261 голова птицы в селах Люблинка Карасуского района и Аманкарагай Аулиекольского района. Информация предоставлена территориальными инспекциями Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК и управлением сельского хозяйства области, передает МИА «Казинформ».

    «По информации акимата Костанайской области и МЧС РК, в результате лесных пожаров имеются незначительные участки пострадавших посевов сельскохозяйственных культур, при этом массового уничтожения полей не происходило. В частности, в Карабалыкском районе огнем было охвачено 17 га уборочных площадей. В Мендыкаринском районе пострадал 1 га посевов зерновых», - говорится в сообщении Минсельхоза.

    Объемы погибшего урожая уточняются. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.

    В ведомстве также отметили, что общая посевная площадь в регионе составляет 5,3 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых - 3,9 млн га, пшеницы - 3,5 млн га и масличных культур - 749,1 тыс. га.

    По оперативным данным акимата региона, на 3 сентября текущего года убрано 1,8 млн га, или 45,3% от площади сева. Собрано 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых.

    Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба.

    Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания. По данным на 20.00, производится тушение на четырех участках в лесной зоне - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы.

    Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек.

    В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин назвал возможные причины лесных пожаров в Костанайской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Костанайская область Происшествия Минсельхоз Сельское хозяйство Пожар
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