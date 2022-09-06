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    Пожары в Костанайской области: дома построят по готовым проектам

    6 Сентября 2022, 14:53

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Потерявшим жилье при пожарах гражданам возведут дома по существующим готовым проектам, чтобы построить качественно в сжатые сроки. Об этом сообщил первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера после вылета Президента нашей страны мы провели совещание. Я хочу сказать большое спасибо строительным компаниям, которые изъявили желание работать. Это чрезвычайное положение. Здесь не проходят конкурсы. Срок сжатый - 2,5 месяца. Самое главное – надо построить качественные дома по 100 квадратов согласно поручению Президента. Поэтому здесь будут работать крупные компании. Надо быстро и оперативно строить», - сказал журналистам первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов.

    Спикер отметил, что дома будут строить по готовым существующим проектам.

    «Президент дал поручение построить дома с учетом климатических условий, чтобы было тепло с газом, привязать к готовому проекту, который был в Мактаарале. Поэтому мы взяли такой же проект на 100 квадратов. Он идет в унисон с исполнением поручения Главы государства. Он будет привязываться к этому участку. Так, с учетом корректировки построим дома», - добавил Гауез Нурмухамбетов.

    Как сообщалось ранее, по итогам технического обследования выявлено , что жилые дома полностью сгорели и не подлежат восстановлению. Так, для строительства домов определен земельный участок площадью 2 га в селе Аулиеколь. Там будут построены одноэтажные жилые дома площадью 100 кв. метров на участке 8 соток. Необходимо отметить, что село Аулиеколь является районным центром с готовой инфраструктурой. В населенном пункте имеются объекты социально-бытового назначения.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Костанайская область Акимат Строительство Жилье Пожар Костанай
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