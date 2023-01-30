Пожары на торговых объектах и складах Алматы стали происходить в 4 раза чаще

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По данным ДЧС Алматы, с начала года на территории города зарегистрировано 75 пожаров. По данному показателю наблюдается рост в 2,5 раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В пять раз увеличилось число пожаров на транспорте, большая часть из которых приходится на легковой транспорт. В два раза увеличились пожары в жилом секторе, 23 пожара за январь против 12 в прошлом году», - сообщили в ДЧС мегаполиса.

Причины пожаров – короткое замыкание электропроводов, нарушения правил пожарной безопасности при пользовании электрооборудованием, неисправности печного отопления или неосторожного обращения с огнем.

Особую тревогу у департамента вызывают пожары, с увеличением в 4 раза, на объектах хозяйствования – общественного питания, объекты торговли, склады. При этом, более 50% пожаров на таких объектах произошли из-за нарушений при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Происходят короткие замыкания из-за перегрузки электросетей, остаются включенными электроприборы.

В связи с этим, ДЧС города Алматы напоминает о том, что необходимо соблюдать ряд мер, необходимых для обеспечения пожарной безопасности. По действующему законодательству, ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности является первый руководитель объекта.

«Предусмотрено три вида ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. Первый – это дисциплинарная ответственность. Руководитель имеет право привлекать к дисциплинарной ответственности работников, нарушающих правила пожарной безопасности. Второй вид ответственности – административная ответственность. Данный вид ответственности наступает при проведении проверки государственными органами пожарного контроля, а также по фактам допущенных пожаров. Третий вид ответственности – уголовная ответственность. Она наступает в том случае, если при пожаре пострадали люди, причинен значительный материальный ущерб», - пояснили в ДЧС.

Владельцам частных домов необходимо обратить внимание на состояние дымоходов в печи, которые необходимо очистить от сажи, обратить внимание на состояние электрических сетей и противопожарную разделку от сильно нагреваемых конструкций до сгораемых конструкций.

«На сегодняшний день, ДЧС взято на учет более 151 934 частных домов. Во время обходов в частном секторе спасатели объясняют жителям, что старые алюминиевые проводники со временем перестают выдерживать мощность электрического тока. Советуют им заменить в домах изношенные провода. Им объясняют, что неисправная электропроводка и неправильная эксплуатация электроприборов опасны сами по себе. Однако такие призывы зачастую остаются без внимания владельцев домов. Такие же проблемы с неисправными печами и дымоходами в частных домах. Хозяева зачастую не придают замечаниям наших сотрудников должного значения. Хотя с начала с сентября 2022 года было более 180 тысяч памяток», - отмечают в ДЧС.



