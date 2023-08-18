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    Пожары на Канарских островах: более 3000 человек эвакуированы

    18 Августа 2023, 19:51

    ТЕНЕРИФЕ. КАЗИНФОРМ - Пожарные в четверг изо всех сил пытались сдержать лесной пожар, вспыхнувший в национальном парке на испанском острове Тенерифе на фоне жаркой и сухой погоды. Более 3000 человек были эвакуированы в течение дня. Пожар на Тенерифе стал самым сложным на Канарских островах по меньшей мере за последние 40 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Ожидается, что температура воздуха в выходные дни на острове повысится. Из-за изменения направления ветра пожар может рано утром в субботу переместиться с северо-востока на запад Тенерифе.

    По словам главы аварийно-спасательной службы острова Педро Мартинеса распространение огня замедлилось. Около 200 пожарных будут работать всю ночь.

    «Когда вы выходите на улицу, вы начинаете задыхаться. Как будто у вас что-то застряло в горле», — сказала 37-летняя Альба Хиль, жительница деревни Ла-Эсперанса.

    Власти призвали местных жителей не выходить из дома.

    Пожар, вспыхнувший в среду, уничтожил не менее 3273 гектаров земли.

    Палящая жара и сухая погода этим летом привели к необычно сильным лесным пожарам в Европе и на западе Канады. Остров Мауи на Гавайях также пострадал от лесных пожаров, в результате которых погибло по меньшей мере 106 человек, десятки тысяч были вынуждены эвакуироваться, а исторический курортный город Лахайна был уничтожен.

    Ученые говорят, что изменение климата является причиной возникновения экстремальных погодных явлений.

    Волна тепла на прошлой неделе на Канарских островах привела к росту возникновения риска лесных пожаров.

    Власти предупредили, что распространяющийся пожар может привести к эвакуациям в других регионах, и посоветовали населению следить за предупреждениями государственных служб. На данный момент 3820 человек получили приказ оставаться дома.

    17 самолетов, 350 пожарных и военнослужащих привлечены к тушению пожара.

    Сообщается, что два аэропорта Тенерифе работают в обычном режиме.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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