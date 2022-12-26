Пожары и отравления угарным газом - как обезопасить себя в отопительный сезон

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В отопительный сезон многие отапливают дома углем, газом и электрообогревательными приборами. Пренебрежительное отношение с ними и несоблюдение требований правил пожарной безопасности может привести к пожарам и гибели людей. Об этом сообщили в ДЧС Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС, с ноября по декабрь этого года на территории Алматинской области произошло 109 пожаров, в результате которых погибло пять человек, в том числе два ребенка. От отравления угарным газом без возникновения пожара пострадало 56 человек, из них 26 детей, погибших не зарегистрировано.

Всего материальный ущерб от пожаров составил 741 тысячу тенге. На пожарах подразделениями департамента спасено три человека. В целях раннего обнаружения угарного газа в период с 2019-2022 года на территории области установлено 15 541 автономных датчиков, из которых 14 358 датчиков угарного газа и 1183 дымовых извещателей.

Как происходит отравление?

Отравление угарным газом (СО) - одно из наиболее распространенных происшествий со смертельным исходом. Отравление происходит незаметно, так как этот газ не имеет ни цвета, ни запаха. Обычными источниками СО являются домашние дровяные и угольные печи, газовые котлы, керосинки.

Симптомы при небольших концентрациях: мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. При высокой концентрации угарного газа в помещении достаточно даже двух вдохов для смертельного отравления. Для обнаружения угарного газа рекомендуется устанавливать автономные датчики обнаружения.

Что может стать причиной отравления?

Неправильное использование печи часто приводит к пожару или отравлению угарным газом. При отсутствии тяги в печи топливо продолжают тлеть, и в условиях недостаточной подачи кислорода угарный газ не сгорает и может распространиться по отапливаемому помещению, вызвав токсичное действие на организм человека и отравление.

«Помните, нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, то есть пока топливо полностью не прогорит. В печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход - иметь хорошую тягу. В отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в два месяца. Также рекомендуется для домов с печным отоплением устанавливать топящиеся печи в помещении с отдельным от общих комнат входом», - пояснили в ДЧС.

В ДЧС также напомнили о правилах пожарной безопасности при использовании печи.

«В сильные морозы топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Используйте только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные «мелочи» способны привести к тяжелым последствиям. Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку. Положите, а лучше прибейте к полу перед печью металлический лист размером не менее 50×70 сантиметров. Не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Все легковоспламеняющиеся предметы, а также одежду, мебель, дрова и горючие смеси держите не менее чем в полутора метрах от печи. Нельзя использовать при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, это может привести к травмированию, а также разрыву печи», - проинструктировали в ДЧС.

При использовании электрооборудования следует соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами;

- при использовании отопительных приборов запрещено пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.

- не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов;

- не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку электросети.

- следует помнить, что серьезную опасность представляет использование нестандартных самодельных отопительных приборов

- при использовании электрического отопительного оборудования рекомендуется использовать аппараты защиты от короткого замыкания и перепада напряжения.

При использовании бытовых газовых приборов:

- газовые приборы необходимо приобретать только у лицензированных организаций;

- установку приборов должны осуществлять специалисты газового хозяйства;

- запрещается изменять конструкцию прибора, или осуществлять ее демонтаж и переустановку самостоятельно.

- запрещается отогревать газовые баллоны открытым огнем либо установкой его отопительные приборы. Рекомендуется хранение баллонов в проветриваемых помещения при температуре не ниже -5 градусов;

- перепад температур и размещение баллонов возле источников тепла может привести к взрыву;

- необходимо проводить ежегодную техническую проверку газовых приборов;

- заправка баллонов производится только в специализированных пунктах. Запрещается наполнять баллоны на автогазозаправочных станциях;

- Не рекомендуется использовать непроверенный баллон.

«Уважаемые жители и гости Алматинской области, не забывайте о том, что халатность в обращении с печным оборудованием, работающим на твердом и газообразном топливе, а также при использовании бытовых электроприборов может стать причиной преждевременной смерти. В случае обнаружения запаха газа, пожара или появления дыма, необходимо сообщить по номерам горячей линии «101» и «112», - предупредили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.



