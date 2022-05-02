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    Пожары бушуют в природных парках ВКО

    2 Мая 2022, 11:47

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожарные и лесники участвуют в тушении сразу двух крупных возгораний в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Один из пожаров произошел на территории Кулунджунского государственного природного заказника. Загорелись сухая трава и кустарники. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на большие площади.

    «На данный момент тушение продолжается, предварительная площадь составляет 100 га. В ликвидации задействованы силы ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, лесхоза. Всего 50 сотрудников и 9 единиц техники», - говорится в сообщении пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    Тушение усложнено ветром, отсутствием вблизи источников воды и местностью с песчаными барханами.

    Второй участок, на котором продолжают работать огнеборцы и лесники, находится на территории КГУ «Асубулакского лесного хозяйства». Предварительная площадь - 50 га.

    «В ликвидации задействованы силы спасателей ДЧС ВКО, местных исполнительных органов и лесники. Всего 149 сотрудников и 28 единиц техники. Также дополнительно из города Усть-Каменогорска для тушения привлечено 2 вертолета с водосливными устройствами», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Видео Пожар
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