Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Пожарный-спасатель изготавливает снаряжение для верховой езды в Караганде

    9 Октября 2021, 15:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Редкое на сегодняшний день ремесло карагандинский пожарный-спасатель Баглан Мырзаханов перенял у отца. В свободное от службы время он изготавливает сёдла, стремена, уздечки, удила, поводки, подпругу и другое. Каждую вещь старается оформить в национальном стиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Младший сержант гражданской защиты служит в пожарной части №11. Несмотря на непростую работу, находит время и для хобби.

    «Я хочу, чтобы казахские национальные ценности не были забыты потомками. В свободное время занимаюсь изготовлением снаряжения для верховой езды. Отец с детства знакомил нас с особенностями конской сбруи», – говорит мастер.

    Баглан любит лошадей. Он вырос в селе и с раннего детства в седле, поэтому не понаслышке знает, насколько важна для всадника качественная конная упряжь.

    «На полное изготовление одного седла нужно около месяца. Я стараюсь сделать его безупречным, с национальным колоритом, орнаментом. А на изготовление кнута уходят 2–3 дня. Верховая езда должна быть удобной, это зависит в том числе и от кнута в руках», – отмечает ремесленник.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Рухани жаңғыру МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тела мужчины и женщины нашли в реке Нура в Карагандинской области
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Участники конной экспедиции «От Бозока до Улытау» побывали в Карагандинской области
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане