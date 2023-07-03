Пожарный скончался при тушении возгорания в пригороде Парижа

ПАРИЖ.КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Франции Жералльд Дарманин сообщил, что в ночь на понедельник в борьбе с огнем на подземной автостоянке в районе Сен-Дени погиб 24-летний капрал-начальник подразделения Парижской пожарной охраны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в ЕС.

«Борясь с огнем молодой капрал пожарной охраны г. Парижа скончался, несмотря на быструю помощь его товарищей по команде. Мои искренние и прискорбные соболезнования его семье, близким, товарищам», - сказал Ж.Дарманин.

Министр внутренних дел не уточнил, связана ли смерть пожарного с беспорядками последних дней во Франции.

По данным министерства внутренних дел, 2 июля полиция произвела 78 арестов на территории страны, 20 человек были задержаны в Париже и его пригородах.