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    Пожарный скончался при тушении возгорания в пригороде Парижа

    3 Июля 2023, 13:56

    ПАРИЖ.КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Франции Жералльд Дарманин сообщил, что в ночь на понедельник в борьбе с огнем на подземной автостоянке в районе Сен-Дени погиб 24-летний капрал-начальник подразделения Парижской пожарной охраны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в ЕС.

    «Борясь с огнем молодой капрал пожарной охраны г. Парижа скончался, несмотря на быструю помощь его товарищей по команде. Мои искренние и прискорбные соболезнования его семье, близким, товарищам», - сказал Ж.Дарманин.

    Министр внутренних дел не уточнил, связана ли смерть пожарного с беспорядками последних дней во Франции.

    По данным министерства внутренних дел, 2 июля полиция произвела 78 арестов на территории страны, 20 человек были задержаны в Париже и его пригородах.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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