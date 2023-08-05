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    Пожарный поезд и вертолет привлекли для тушения возгорания в горах ВКО

    5 Августа 2023, 21:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Тушение пожара осложняется горной и скальной местностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

    «5 августа на территории Уланского района​ на окраине села Смолянка произошло возгорание травы и кустарника ​в горной местности. Ветер создал угрозу распространения огня. На тушение были оперативно отправлены ​71 человек личного состава и 10 единиц техники лесников, местных исполнительных органов, пожарных ДЧС ВКО. Пожарный десант доставлен в труднодоступную местность на вертолете МИ-2 «Казавиалесоохраны», - рассказали в ДЧС области.

    Также к месту борьбы с огненной стихией направлен пожарный поезд «НК КТЖ» в составе 10 человек личного состава. Тушение усложнено горной, скальной местностью.

    Угроза распространения огня на ближайший населенный пункт ликвидирована. Пожар локализовали в 20:35 на предварительной площади 9 гектаров.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Видео Регионы Казахстана МЧС Пожар ДЧС
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