Пожарный поезд и вертолет привлекли для тушения возгорания в горах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Тушение пожара осложняется горной и скальной местностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

«5 августа на территории Уланского района​ на окраине села Смолянка произошло возгорание травы и кустарника ​в горной местности. Ветер создал угрозу распространения огня. На тушение были оперативно отправлены ​71 человек личного состава и 10 единиц техники лесников, местных исполнительных органов, пожарных ДЧС ВКО. Пожарный десант доставлен в труднодоступную местность на вертолете МИ-2 «Казавиалесоохраны», - рассказали в ДЧС области.

Также к месту борьбы с огненной стихией направлен пожарный поезд «НК КТЖ» в составе 10 человек личного состава. Тушение усложнено горной, скальной местностью.

Угроза распространения огня на ближайший населенный пункт ликвидирована. Пожар локализовали в 20:35 на предварительной площади 9 гектаров.