Пожарные ВКО ведут борьбу с огнем вблизи села Каменный карьер

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 200 сотрудников Нацгвардии прибыли на помощь в тушении загорания травы и кустарника вблизи села Каменный Карьер Глубоковского района Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

7 сентября около часа ночи в Глубоковском районе, близ села Каменный карьер произошло загорание сухой травы, кустарника. Предварительная площадь составляет 35 га. В ликвидации задействовано: 19 единиц техники и 138 человек личного состава ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, лесников, полиции. Также к ним присоединились 200 сотрудников Нацгвардии. Работу усложняет ветер, с порывами до 15 м/сек.

ДЧС ВКО напоминает, что в регионе сохраняется пожарная опасность. «Гражданам необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Ограничить пребывание в лесостепной зоне. Не допускать палов травы и разведения костров. На дачных участках быть предельно внимательными и не допускать неосторожности с огнем. При пожаре незамедлительно сообщать по номеру 101 или 112», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

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