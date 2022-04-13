Пожарные ВКО до 20 раз в сутки выезжают на тушение загоревшейся травы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С наступлением пожароопасного периода в Восточно-Казахстанской области спасатели ДЧС выезжают на тушение загоревшейся травы до 15-20 раз в сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Чаще всего причиной становится- неосторожное обращение населения с огнем.

С 1 апреля осуществлено 111 выездов на ликвидацию подобных загораний. При тушении израсходовано пожарными подразделениями 145,5 тонн воды.

Большинство пожаров на дачных обществах приходится на весенний период, когда люди только начинают свой сезон и грубо нарушают правила пожарной безопасности.

Специалисты ДЧС ВКО напомнили о правилах пожарной безопасности на дачных участках: нужно соблюдать расстояние от мангала для жарки шашлыков до сооружений. До зданий и сооружений должно быть не менее 10 м. Использовать бензин или другую легковоспламеняющую жидкость категорически запрещено. Ни в коем случае не разводить костер в ветреную погоду. Следить за огнем в мангале. Иметь поблизости первичные средства пожаротушения: бочку с водой, огнетушитель. По окончанию пикника обязательно затушить костер и накрыть мангал крышкой. При уборке территории дач вблизи домов разжигать огонь запрещено. В пожароопасный период особенно. Допускается сжигание только на расстоянии не менее 50-ти метров от зданий и сооружений, в специальной железной емкости под присмотром и в безветренную погоду, при наличии средств пожаротушения.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность согласно статье 336 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», а именно штраф в размере 20 МРП.

Отметим, что требования ужесточились. И если раньше при обнаружении факта сжигания мусора и разведение костра с нарушениями правил пожарной безопасности предусматривалось предупреждение, то сейчас это штраф на достаточно крупную сумму.

Также административная ответственность предусмотрена статьей 410 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Помимо этого, по статье 204 Уголовного Кодекса РК неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности либо повлекшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб наказывается штрафом в размере до двух тысяч МРП либо исправительными работами.

«Лучше и безопаснее складировать мусор в мешках и вывозить на специально отведенные площадки», - отметили в ДЧС ВКО.



