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Пожарные спасли хозяина дотла сгоревшего авто в Павлодарской области

16 Октября 2018 20:00 134
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Пожарные спасли хозяина дотла сгоревшего авто в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожарные спасли хозяина сгоревшего автомобиля в посёлке Майкаин Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«16 октября, в 04.42, в Баянаульском районе, в посёлке Майкаин, по улице Мира, 4, произошёл пожар в гараже на территории частного жилого дома на площади 36 квадратных метров. В гараже полностью выгорел автомобиль марки «TOYOTA ED», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области сегодня.

Пожар был локализован в 04.57, а ликвидирован в 05.30.

«С ожогами грудной клетки первой степени госпитализирован мужчина, 1965 года рождения. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов», - дополнили в региональном ДЧС.

На место тушения пожара выезжали два сотрудника ДЧС и одна машина.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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