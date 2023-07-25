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    Пожарные-спасатели Астаны и Туркестана стали победителями чемпионата памяти погибших сотрудников

    25 Июля 2023, 04:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги республиканского чемпионата по пожарно-спасательному спорту памяти пожарных-спасателей, погибших при исполнении служебного долга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Таразе завершились ХХІХ мужской и ІХ женский летние чемпионаты Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту. Состязания, посвященные сотрудникам органов гражданской защиты, погибшим при исполнении служебного долга, проходили во Дворце спорта «Тараз-Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова.

    Как сообщалось, в соревнованиях принимали участие 33 лучшие команды из регионов страны - 20 мужских команд и 13 женских команд. Участники продемонстрировали свое мастерство в нескольких видах пожарно-спасательного спорта. Это подъем по штурмовой лестнице на верхние этажи учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, боевая подготовка.

    По информации пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области, чемпионом Республики Казахстан в общем зачете среди мужчин стала команда города Астаны. На втором месте команда из Кызылординской области. Бронзу завоевала команда из Актобе

    По итогам соревнований чемпионами РК в общем зачете среди женщин стала команда из Туркестанской области. Второе место завоевали астанчанки, и замкнула тройку лидеров команда девушек из города Алматы.

    На торжественном закрытии ХХІХ летнего чемпионата Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и ІХ чемпионата среди женщин состоялось награждение победителей состязаний.

    Победители в личном и командном зачетах награждены дипломами, медалями и ценными призами. Командам-чемпионам вручены кубки победителей.

    По итогам чемпионата состоялся отбор лучших спортсменов для национальной сборной Республики Казахстан. Лучшие спортсмены в составе национальной сборной примут участие в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет в августе в турецком Стамбуле.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Регионы Казахстана ДЧС Тараз полиция
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